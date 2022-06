Una vita anticipazioni: Fidel e Lolita più che complici, Genoveva trama (Di mercoledì 29 giugno 2022) Siete pronti per scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Una vita di domani, 30 giugno 2022? Come sempre le nostre anticipazioni ci raccontano tutti i dettagli e ci rivelano la trama della prossima puntata. In onda su Canale 5 domani la seconda parte dell’episodio 1424 di Acacias 38. Fidel confessa a Lolita di essere un’alta carica della polizia, ma per ora non vuole che Ramon lo sappia. I proprietari del ristorante ricevono una visita inaspettata: si tratta di Pascual, il figlio di Inma, che si rivela molto serio e scontroso con i vicini. Tra Lolita e Fidel c’è una bella intesa e anche Fabiana si rende conto che finalmente, la sua amica, sembra essere più serena. Che cosa accadrà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 giugno 2022) Siete pronti per scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Unadi domani, 30 giugno 2022? Come sempre le nostreci raccontano tutti i dettagli e ci rivelano ladella prossima puntata. In onda su Canale 5 domani la seconda parte dell’episodio 1424 di Acacias 38.confessa adi essere un’alta carica della polizia, ma per ora non vuole che Ramon lo sappia. I proprietari del ristorante ricevono una visita inaspettata: si tratta di Pascual, il figlio di Inma, che si rivela molto serio e scontroso con i vicini. Trac’è una bella intesa e anche Fabiana si rende conto che finalmente, la sua amica, sembra essere più serena. Che cosa accadrà quindi adesso? Lo scopriamo con ledi Una ...

Pubblicità

Pontifex_it : Ho appreso con dolore le notizie delle tragedie dei #migranti in #Texas e #Melilla. #PreghiamoInsieme per questi no… - enpaonlus : Non dimentichiamoci di questo delinquente e del suo gesto infame. Bisogna denunciare sempre! Buona vita alla piccol… - teatrolafenice : «Sono convinto che anche nell’ultimo istante della nostra vita abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino… - callmediggia : RT @Er_Libanese7: Perché litigate sulla musica? La musica è soggettiva, magari una canzone o un cantante che a qualcuno fa schifo, a qualc… - S_a_r_a_0_2 : RT @Anastasia_Ul1: L’ho appena rivisto e ogni volta mi commuovo un po’. Non solo per Chri ma perché da quel periodo la mia vita è totalment… -