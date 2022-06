Una Vita, anticipazioni 30 giugno: Pascual inizia ad ostacolare il rapporto tra Guillermo ed Azucena. Ignacio si comporta meglio con Alodia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Una Vita, anticipazioni 30 giugno: Pascual mette i bastoni tra le ruote a Guillermo ed Azucena, che finalmente si stanno avvicinando. Ignacio cambia atteggiamento verso la moglie. Una Vita, anticipazioni 30 giugno: Pascual non vuole che Guillermo pensi troppo ad Azucena Ci sarà un colpo di scena che riguarderà Guillermo, Azucena e Pascual. Mentre il figlio di quest’ultimo starà iniziando a far breccia nel cuore della figlia di Hortensia, come sperava da tempo, il padre gli dirà che deve pensare allo studio e non alle ragazze! Il giovane cosa dirà? Ignacio più vicino ad ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 29 giugno 2022) Una30mette i bastoni tra le ruote aed, che finalmente si stanno avvicinando.cambia atteggiamento verso la moglie. Una30non vuole chepensi troppo adCi sarà un colpo di scena che riguarderà. Mentre il figlio di quest’ultimo staràndo a far breccia nel cuore della figlia di Hortensia, come sperava da tempo, il padre gli dirà che deve pensare allo studio e non alle ragazze! Il giovane cosa dirà?più vicino ad ...

Pontifex_it : Ho appreso con dolore le notizie delle tragedie dei #migranti in #Texas e #Melilla. #PreghiamoInsieme per questi no… - enpaonlus : Non dimentichiamoci di questo delinquente e del suo gesto infame. Bisogna denunciare sempre! Buona vita alla piccol… - teatrolafenice : «Sono convinto che anche nell’ultimo istante della nostra vita abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino… - GiuseppaDiMart1 : RT @Giovanni23011: “Oggi, ho imparato a volare alto: ne leggo tante sul mio conto, raccolgo le critiche costruttive per migliorarmi ed igno… - GINA32451015 : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO?????????? 3277995741??ACHILLE è anziano,in un box.APRITE LE PORTE DEL CUORE AD UN NONNINO HA ATTESO QUESTO MOME… -