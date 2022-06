Una Turandot cinematografica con un cast stellare all’Arena (Di mercoledì 29 giugno 2022) La sontuosa Turandot di Puccini nella versione di Franco Zeffirelli torna dal 4 agosto fino al 2 settembre all'Arena di Verona. Si tratta di uno degli spettacoli più amati dall'oceanico pubblico areniano, storicamente è l'opera più presente nel millenario Anfiteatro sin dalla sua prima rappresentazione nel 1928, solo due anni dopo la première scaligera. Per quest'anno un cast stellare, nel ruolo della gelida principessa si alterneranno la star soprano russo Anna Netrebko, che sarà anche Aida a luglio, e l'ucraina Oksana Dyka, in una staffetta vocale che conferma lo spirito inclusivo e pacifico dell'arte come più volte sottolineato dalla Sovrintendente e Direttore Artistico Cecilia Gasdia.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 giugno 2022) La sontuosadi Puccini nella versione di Franco Zeffirelli torna dal 4 agosto fino al 2 settembre all'Arena di Verona. Si tratta di uno degli spettacoli più amati dall'oceanico pubblico areniano, storicamente è l'opera più presente nel millenario Anfiteatro sin dalla sua prima rappresentazione nel 1928, solo due anni dopo la première scaligera. Per quest'anno un, nel ruolo della gelida principessa si alterneranno la star soprano russo Anna Netrebko, che sarà anche Aida a luglio, e l'ucraina Oksana Dyka, in una staffetta vocale che conferma lo spirito inclusivo e pacifico dell'arte come più volte sottolineato dalla Sovrintendente e Direttore Artistico Cecilia Gasdia.video width="746" height="420" ...

