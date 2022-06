Una testimone ha raccontato che Trump voleva mettersi alla guida dell’auto per raggiungere la marcia su Capitol Hill (Di mercoledì 29 giugno 2022) Pur sapendo che molti dei manifestati in marcia su Washington erano armati, il 6 gennaio del 2021 Donald Trump avrebbe intimato ai servizi segreti di lasciarli arrivare fino alla Casa Bianca e al Congresso senza passare per i metal detector perché «non ce l’hanno con me». Non solo. L’ex presidente avrebbe cercato di andare fino al Congresso e reagì con violenza quando i suoi assistenti glielo impedirono per non esporlo a gravi conseguenze legali: prima provò a mettersi al volante di The Beast, la limousine presidenziale, poi prese per il collo l’agente dei servizi che la guidava. Questo è quello che ha raccontato il 28 giugno Cassidy Hutchinson, allora assistente di Mark Meadows, il capo di gabinetto del presidente, davanti alla Commissione parlamentare che indaga ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Pur sapendo che molti dei manifestati insu Washington erano armati, il 6 gennaio del 2021 Donaldavrebbe intimato ai servizi segreti di lasciarli arrivare finoCasa Bianca e al Congresso senza passare per i metal detector perché «non ce l’hanno con me». Non solo. L’ex presidente avrebbe cercato di andare fino al Congresso e reagì con violenza quando i suoi assistenti glielo impedirono per non esporlo a gravi conseguenze legali: prima provò aal volante di The Beast, la limousine presidenziale, poi prese per il collo l’agente dei servizi che lava. Questo è quello che hail 28 giugno Cassidy Hutchinson, allora assistente di Mark Meadows, il capo di gabinetto del presidente, davantiCommissione parlamentare che indaga ...

Pubblicità

nove : Nessun testimone, nessun arma del delitto, indagini controverse e una condanna all'ergastolo. Chi è il vero assassi… - eliansiaa : @trevelyannn Oddio, per quelli che ho fatto io -da invitata/testimone/sposa- gli addii al nubilato e celibato sono… - twpar64 : @PBerizzi Ma questo lo dice 'Una' testimone di parte che non si sa cosa dice è vero è un processo? Capisco che x vo… - LDErcole : @PaPaganini @HikkyLaky38 Nella sua trasmissione è stato detto che nella serata odierna ci sarebbe stato un evento a… - DdkDav : RT @Resistenza1967: Ma perché in CINA? Solo in una nazione sotto feroce dittatura militare, dell'informazione e del WEB si può rilasciare u… -