Una tennista con le palle: “Covid? Abbiamo giocato da positivi. Basta psicosi” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Matteo Berrettini, italiano monegasco griffato Black Lives Matter, se ne faccia una ragione e con lui la pletora di lunatici, fanatici, squilibrati di sinistra ma purtroppo anche di destra: col Covid, formato raffreddore, si convive, contrariamente a quanto sostiene il dittatore democratico Xi Jinping (detto dal nostro ministero degli Esteri poltronaro “Pin”), che preferisce distruggere il suo continente: quindi il suo beau jeste, bello come il sole, bello come lui, Matteo che piace e si piace, non solo non serve a niente, è patetico e vagamente fastidioso, diciamo: da influencer; è addirittura menzognero. Berrettini non poteva non sapere quello che oggi rivela la collega Alizé Cornet, francese: “Al Roland Garros c’era un’epidemia di Covid e siamo stati tutti zitti, non Abbiamo fatto l’autotest per non trovarci nella merda”. Testuale. ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Matteo Berrettini, italiano monegasco griffato Black Lives Matter, se ne faccia una ragione e con lui la pletora di lunatici, fanatici, squilibrati di sinistra ma purtroppo anche di destra: col, formato raffreddore, si convive, contrariamente a quanto sostiene il dittatore democratico Xi Jinping (detto dal nostro ministero degli Esteri poltronaro “Pin”), che preferisce distruggere il suo continente: quindi il suo beau jeste, bello come il sole, bello come lui, Matteo che piace e si piace, non solo non serve a niente, è patetico e vagamente fastidioso, diciamo: da influencer; è addirittura menzognero. Berrettini non poteva non sapere quello che oggi rivela la collega Alizé Cornet, francese: “Al Roland Garros c’era un’epidemia die siamo stati tutti zitti, nonfatto l’autotest per non trovarci nella merda”. Testuale. ...

Pubblicità

Davide274511118 : @B1ack8ird @FedTurris2 Kobe Bryant è stato un grande campione, Roger Federer è una leggenda assoluta, ma non faccia… - AndreC198 : @GCerqueti Ciao Gianni, da tempo volevo farti una domanda: secondo te qual è o qual è stata la tennista più sexy?!? risp - sirbiss_ : E prendiamo la notizia con il beneficio del dubbio ma è tutto sempre più una presa in giro - pojd01 : tennista fuori per una settimana per infortunio: cuoricino, torna con calma anett con 3 mesi di effetti long covid… - Je_Scotti : RT @Giancky26: 'Negli spogliatoi tutti l'hanno avuto e non è stato detto nulla': ieri la tennista francese #AlizéCornet ha fatto un gran ru… -