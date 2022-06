Una marea di ovuli di eroina dal Pakistan alle Marche: quarto arresto, preso anche il capo dei trafficanti (Di mercoledì 29 giugno 2022) ANCONA - Portavano eroina dal Pakistan alle Marche utilizzando corrieri che ingerivano ovuli: la Polizia di Ancona , dopo i 3 arresti dei mesi scorsi, ha messo le manette a quello che è ritenuto il '... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 29 giugno 2022) ANCONA - Portavanodalutilizzando corrieri che ingerivano: la Polizia di Ancona , dopo i 3 arresti dei mesi scorsi, ha messo le manette a quello che è ritenuto il '...

Pubblicità

UeT1982 : C’era da aspettarselo. Una marea di certificati, attestati, permessi e atti abilitativi scaduti a partire dal 31 ge… - Paz05463061 : @c_mennini @beppe_grillo Ma poi credo che tu non creda veramente che draghi sia il nostro salvatore.. ni stai sempl… - dado_janoski : @Mestruat Come tutti amico mio, pure chi assume lo sa Solo che cerca un ipocrita che dirà una marea di cazzate pur di avere il lavoro - halesia2004 : @SilviaTrevisa19 @riccardoweiss @Violetta_2021 Ne abbiamo visti una marea, E no, non erano tutti fotomodelle e foto… - babyspettri : RT @borghi_claudio: @valerio_doriano @barbarab1974 Purtroppo il grillismo ha fatto una marea di danni. Ma cosa crede, che un deputato vede… -