Un evento da non perdere | A Monreale | lo spettacolo teatrale i “4 Briganti”

Monreale – Venerdì 1 luglio, alle ore 21.00, in Piazza Guglielmo II si terrà lo spettacolo di Paola Cappelloni "4 Briganti". L'iniziativa é promossa dall'amministrazione comunale, dagli assessori al Turismo e spettacolo Geppino Pupella e ai Beni Culturali Letizia Sardisco. Una commedia brillante, che farà divertire e riflettere con musiche e testi originali, composte dai Vorianova. La compagnia in valigia ha aperto un primo corso di recitazione a Monreale, i cui risultati verranno mostrati nel corso dello spettacolo teatrale. La compagnia si prefigge inoltre, l'obiettivo di avvicinare i giovani e anche gli adulti al teatro e alla recitazione. Lo spettacolo è ambientato nel 1898, durante il pontificato di Papa Leone XIII. In una parrocchia della ...

