Ultime Notizie Serie A: Lukaku è sbarcato a Milano, la richiesta di Maldini, Lautaro resta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 18.30 – Nodo rinnovo – Ancora non c’è l’ufficialità del rinnovo di contratto di Maldini, così arrivano indiscrezioni su una sua richiesta al club rossonero. L’indiscrezione 17.00 – Lautaro resta – L’agente dell’attaccante dell’Inter nega le voci di una partenza: «Martinez è già in un grande club, perché dovrebbe andare via?». Le dichiarazioni 15.30 – Nuovo acquisto Napoli – «Ho scelto gli azzurri dopo aver parlato con Spalletti»: così Khvicha Kvaratskhelia, il volto nuovo dei partenopei. Le parole 13.45 – Lykogiannis a Bologna – L’ex Cagliari è pronto per la nuova avventura in Emilia, oggi le visite mediche con il suo nuovo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 18.30 – Nodo rinnovo – Ancora non c’è l’ufficialità del rinnovo di contratto di, così arrivano indiscrezioni su una suaal club rossonero. L’indiscrezione 17.00 –– L’agente dell’attaccante dell’Inter nega le voci di una partenza: «Martinez è già in un grande club, perché dovrebbe andare via?». Le dichiarazioni 15.30 – Nuovo acquisto Napoli – «Ho scelto gli azzurri dopo aver parlato con Spalletti»: così Khvicha Kvaratskhelia, il volto nuovo dei partenopei. Le parole 13.45 – Lykogiannis a Bologna – L’ex Cagliari è pronto per la nuova avventura in Emilia, oggi le visite mediche con il suo nuovo ...

