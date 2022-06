Ultime Notizie – Gb-Russia, insulti Londra-Mosca: “Putin e Zakharova due pazzi” (Di mercoledì 29 giugno 2022) insulti a distanza tra Gran Bretagna e Russia sull’asse istituzionale Londra-Mosca. Dopo che Boris Johnson ha detto che “se Vladimir Putin fosse stato una donna, non si sarebbe imbarcato in questa pazza e machista guerra di invasione e violenza”, il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha puntato il dito contro Maria Zakharova, la portavoce del ministro degli Esteri russo Lavrov, definendola in un’intervista a Lbc una “pazza, come lui (Putin, ndr)” e una “commediante, che “ogni settimana minaccia di bombardare tutti”. Non si è fatta attendere la replica di Zakharova, che su Telegram ha esortato Wallace “se non vuoi essere conosciuto nel mondo come un completo bugiardo, a dare almeno un esempio di come io ‘settimanalmente ho minacciato di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022)a distanza tra Gran Bretagna esull’asse istituzionale. Dopo che Boris Johnson ha detto che “se Vladimirfosse stato una donna, non si sarebbe imbarcato in questa pazza e machista guerra di invasione e violenza”, il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha puntato il dito contro Maria, la portavoce del ministro degli Esteri russo Lavrov, definendola in un’intervista a Lbc una “pazza, come lui (, ndr)” e una “commediante, che “ogni settimana minaccia di bombardare tutti”. Non si è fatta attendere la replica di, che su Telegram ha esortato Wallace “se non vuoi essere conosciuto nel mondo come un completo bugiardo, a dare almeno un esempio di come io ‘settimanalmente ho minacciato di ...

