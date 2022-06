Ultime Notizie – Covid, Bassetti: “A luglio bella fetta d’Italia in lockdown” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Non sarà un lockdown proclamato, ma a metà luglio, quando la fiammata estiva di Omicron dovrebbe aver raggiunto il suo acme, una bella fetta d’Italia rischia di essere di nuovo in lockdown”. E’ quanto scrive su Facebook Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. Il motivo? “Perché in isolamento domiciliare si potrebbero ritrovare 2-3 milioni di italiani se non di più. Che sommati a quelli in ferie rischiano di mandare in tilt servizi essenziali, come quelli finalizzati alla sicurezza, i trasporti, la protezione civile già sotto stress , la stessa sanità, dove in media tra luglio e agosto metà del personale se ne va in vacanza, mettendo fuori uso un letto su tre. Per non parlare del settore turistico e della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Non sarà unproclamato, ma a metà, quando la fiammata estiva di Omicron dovrebbe aver raggiunto il suo acme, unarischia di essere di nuovo in”. E’ quanto scrive su Facebook Matteo, primario di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. Il motivo? “Perché in isolamento domiciliare si potrebbero ritrovare 2-3 milioni di italiani se non di più. Che sommati a quelli in ferie rischiano di mandare in tilt servizi essenziali, come quelli finalizzati alla sicurezza, i trasporti, la protezione civile già sotto stress , la stessa sanità, dove in media trae agosto metà del personale se ne va in vacanza, mettendo fuori uso un letto su tre. Per non parlare del settore turistico e della ...

