Ultime Notizie – Banca Popolare Sondrio | nel nuovo piano 550 mln dividendi al 2025

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Un utile netto in crescita a 323 milioni di euro nele oltre 550 milioni diprevisti nell’arco del. Sono alcuni degli obiettivi delindustriale didi, il primo dopo la trasformazione dell’istituto da società cooperativa in società per azioni. Il margine di interesse è previsto toccare quota 667 milioni nel, con una crescita media annua del 6%, mentre le commissioni nette aumenteranno mediamente del 5,5% a 443 milioni. L’istituto valtellinese punta a dare una nuova spinta sul risparmio gestito e sullassicurazione e prevede crediti netti alla clientela in crescita a 35,9 miliardi, volumi di risparmio gestito e assicurativo a 13,8 miliardi, in crescita media annua del 12%, e ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - junews24com : Di Maria Juve (Gazzetta), traguardo più vicino. E spunta la data dell'arrivo a Torino - - Sbrn65 : RT @sostengoi40: Col governo Draghi, oltre ai costi di bollette e generi alimentari sale anche il prezzo della tazzina di caffè al bar: una… - CorriereCitta : Roma, ambientalisti bloccano (ancora una volta) il GRA: traffico in tilt -

Il Sole 24 ORE

Com'è morta Sara Pegoraro , la modella trevigiana di 26 anni scomparsa venerdì sera 24 giugno nella casa di Villorba in cui viveva con la madre Per la bellissima ragazza, il cui decesso ha sconvolto ...La svolta è arrivata dopo un summit durato più di due ore: Finlandia e Svezia entreranno nella Nato. Niente più veti da parte della Turchia. Ankara ha ritirato il suo 'no' in cambio delle garanzie ... Ucraina ultime notizie. Stoltenberg, «da Cina sfida a nostri valori, interessi e sicurezza» In totale su sei partite giocate nelle ultime due settimane i successi sono stati cinque, a partire dai due dell'U12 a Parma contro Crocetta B (21-11) ed in casa sabato scorso contro Reggio Emilia (12 ...Nelle ultime ore si è tornato a parlare fortemente del disastroso lancio di Cyberpunk 2077 a causa dei suoi numerosi bug al day one: erano infatti emerse prove sulle potenziali responsabilità di ...