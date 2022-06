Ultime Notizie – Al via in Sicilia le finali nazionali di biliardo specialità pool

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Entrano nel vivo, nella splendida cornice di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ledi8/15, con le prime gare per le serie B e C disputate nella mattinata. Vanno avanti i 16 atleti vincitori delle due categorie, gli altri avranno una seconda chance tra stasera e domani. Le prime gare della serie A sono previste per il pomeriggio di oggi, mentre le teste di serie delle tre categorie inizieranno a competere domani. Organizzate dalla Fibis ( Federazione italianasportivo) presso la sala Infinity, levedono in gara Lazio, Triveneto eper un totale 144 atleti. Prove quotidiane fino a sabato quando verranno decretati i campioni italiani di ogni categoria: ...