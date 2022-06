Ue: Stefano, 'da Lega e Fi teatrino che mette a rischio Governo' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - “Lega e Fi per il solito teatrino mettono a rischio il Governo, sconfessando il buon lavoro di sintesi dei loro ministri, Garavaglia e Giorgetti e del loro sottosegretario Pichetto Fratin. L'ennesimo tentativo fallito di propaganda contro le scelte dell'Esecutivo e della maggioranza di cui fanno parte”. Lo afferma il presidente della commissione Politiche europee del Senato, Dario Stefano. “È stato grave ed irresponsabile -aggiunge- l'atteggiamento d'Aula tenuto questo pomeriggio da Lega e Forza Italia, che nel disperato tentativo di recuperare qualche consenso dai concessionari balneari, hanno oltremodo esposto e messo a rischio Governo e maggioranza durante la discussione della legge di deLegazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - “e Fi per il solitomettono ail, sconfessando il buon lavoro di sintesi dei loro ministri, Garavaglia e Giorgetti e del loro sottosegretario Pichetto Fratin. L'ennesimo tentativo fallito di propaganda contro le scelte dell'Esecutivo e della maggioranza di cui fanno parte”. Lo afferma il presidente della commissione Politiche europee del Senato, Dario. “È stato grave ed irresponsabile -aggiunge- l'atteggiamento d'Aula tenuto questo pomeriggio dae Forza Italia, che nel disperato tentativo di recuperare qualche consenso dai concessionari balneari, hanno oltremodo esposto e messo ae maggioranza durante la discussione della legge di dezione ...

Pubblicità

stefano_quinto : RT @ManfrediPotenti: ??LEGA RIFLETTE SU SUA PRESENZA IN MAGGIORANZA. APPENA TERMINATA RIUNIONE URGENTE DEL GRUPPO LEGA ALLA CAMERA. La volo… - TV7Benevento : Ue: Stefano, 'da Lega e Fi teatrino che mette a rischio Governo' - - DonniniP : Puntata di sabato 2 luglio ospiti l avvocato Alfredo Cirillo , con Mauro Ferri della Lega con Barbara Gualtieri pr… - StigmabaseF : Pride, Ravetto: 'L'assessore, invece di scusarsi, sminuisce e continua ad attaccare la Lega': “Giorni fa un esponen… - stefano_flare : @matteosalvinimi Assurdo, dopo appena trent’anni in cui la Lega ha picconato in tutti i modi il concetto stesso d’i… -