Ucraina, Putin: "Obiettivo è liberare Donbass" (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – In Ucraina "tutto sta andando secondo i piani". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Ria Novosti', è il presidente russo Vladimir Putin in occasione della sua visita in Turkemistan. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina "gli obiettivi della guerra della Russia non sono cambiati" : "l'Obiettivo finale è la liberazione del Donbass e la creazione di condizioni che garantiscano la sicurezza della Russia stessa", spiega Putin aggiungendo che le tattiche per raggiungere quest Obiettivo "possono essere diverse". L'articolo proviene da Italia Sera.

