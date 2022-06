Ucraina: oppositore russo Khodorkovskij, 'trattare con Putin non ha senso' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - La guerra finirà “quando Putin avrà raggiunto il massimo risultato che la sua forza gli permette oppure quando comincerà a perdere terreno per la forza che gli viene opposta”. Ne è convinto Michail Khodorkovskij l'oppositore russo Michail Khodorkovskij, che in un'intervista al Corriere della Sera spiega che, se grazie alle armi occidentali, l'Ucraina respingesse l'invasione “Putin convincerà il suo pubblico di aver comunque vinto. L'opinione pubblica russa, come tante altre, ha la memoria corta. L'obbiettivo dichiarato dal Cremlino, all'inizio, era il cambio di regime a Kiev. Ora è diventato il Donbass. E tutti in Russia ci credono. Cambiare ancora versione non sarebbe un problema. Ma finché Putin vive, la pace non arriverà. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - La guerra finirà “quandoavrà raggiunto il massimo risultato che la sua forza gli permette oppure quando comincerà a perdere terreno per la forza che gli viene opposta”. Ne è convinto Michaill'Michail, che in un'intervista al Corriere della Sera spiega che, se grazie alle armi occidentali, l'respingesse l'invasione “convincerà il suo pubblico di aver comunque vinto. L'opinione pubblica russa, come tante altre, ha la memoria corta. L'obbiettivo dichiarato dal Cremlino, all'inizio, era il cambio di regime a Kiev. Ora è diventato il Donbass. E tutti in Russia ci credono. Cambiare ancora versione non sarebbe un problema. Ma finchévive, la pace non arriverà. ...

