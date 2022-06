Ucraina | Kremenchuck | parla sopravvissuto ' razzo esploso a 20 mt da me | poi tutto nero'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Ero appena uscito fuori dal negozio, mi trovavo sulla rampa di scale. A venti metri da me, all'improvviso è atterrato un. Non ricordo quasi nulla, solo che mi sono ritrovato sotto una macchina. Intorno a me era, pieno di fumo denso e non vedevo nulla". E' lo scioccante racconto all'Adnkronos di Oleksandr, dipendente del centro commerciale 'Amstor' diall'esplosione in seguito all'attacco avvenuto il 27 giugno che, dall'ospedale dove si trova ancora ricoverato, ripercorre quei terribili istanti. "Quando mi sono risvegliato ho capito che dovevo salvarmi -ricorda- e ho cominciato a strisciare via dalla macchina. Dal centro commerciale ho visto uscire delle ragazze, una di loro ha utilizzato la sua cintura per fasciarmi la gamba. Da lì ...