Ucraina, il presidente dell'Indonesia in visita a Irpin: 'Fermare la guerra al più presto' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Una strage che la Russia nega contro ogni evidenza, visto che ha sempre negato di aver colpito obiettivi civili: il presidente della Repubblica dell'Indonesia Joko Widodo , che detiene anche la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 giugno 2022) Una strage che la Russia nega contro ogni evidenza, visto che ha sempre negato di aver colpito obiettivi civili: ila RepubblicaJoko Widodo , che detiene anche la ...

Pubblicità

UKRinIT : Il Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy: “Gli occupanti hanno sparato razzi contro il centro commerciale, dove… - Palazzo_Chigi : Conferenza #G7GER, Draghi: Il #G7 è pronto a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario… - UKRinIT : Discorso del Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy a una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU convocata… - aleco891 : RT @ligi_p: “Come si chiama un presidente del consiglio che non trova soldi per L'Aquila ed Amatrice,non assume medici,non potenzia le tera… - CiaobyDany : RT @Open_gol: Il presidente dell'Ucraina: «Tutto è distrutto e pieno di senso di morte» #UkraineRussiaWar -