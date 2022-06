Ucraina: Gb, 'probabile Russia volesse colpire infrastruttura vicina centro commerciale' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Esiste una "reale possibilità" che l'esercito russo il 27 giugno durante un attacco missilistico al centro commerciale di Kremenchug volesse colpire un'infrastruttura vicina. Lo ha affermato il ministero della Difesa britannico, citando un rapporto quotidiano della sua intelligence. "L'imprecisione degli attacchi a lungo raggio della Russia - scrive su Twitter l'intelligence britannica - ha già causato ingenti vittime tra la popolazione civile, inclusa la stazione ferroviaria di Kramatorsk il 9 aprile 2022. È probabile che i russi siano disposti ad accettare un alto livello di perdite concomitanti quando decidono di colpire un obiettivo". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Esiste una "reale possibilità" che l'esercito russo il 27 giugno durante un attacco missilistico aldi Kremenchugun'. Lo ha affermato il ministero della Difesa britannico, citando un rapporto quotidiano della sua intelligence. "L'imprecisione degli attacchi a lungo raggio della- scrive su Twitter l'intelligence britannica - ha già causato ingenti vittime tra la popolazione civile, inclusa la stazione ferroviaria di Kramatorsk il 9 aprile 2022. Èche i russi siano disposti ad accettare un alto livello di perdite concomitanti quando decidono diun obiettivo".

