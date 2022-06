Ucraina: 3 morti e 5 feriti in raid contro grattacielo a Nikolaev (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Tre persone sono rimaste uccise e 5 ferite a seguito di un raid russo che stamattina ha colpito un grattacielo a Nikolaev. Lo ha detto il presidente dell'amministrazione statale regionale di Nikolaevshchina Vitaly Kim. il sindaco di Nikolaev Alexander Senkevich ha chiesto ai suoi concittadini di rimanere nei rifugi e di non uscire fino alla fine dell'allerta aerea, nonché di non pubblicare foto dai luoghi dei bombardamenti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Tre persone sono rimaste uccise e 5 ferite a seguito di unrusso che stamattina ha colpito un. Lo ha detto il presidente dell'amministrazione statale regionale dishchina Vitaly Kim. il sindaco diAlexander Senkevich ha chiesto ai suoi concittadini di rimanere nei rifugi e di non uscire fino alla fine dell'allerta aerea, nonché di non pubblicare foto dai luoghi dei bombardamenti.

