Tuffi Mondiali Budapest 2022, Santoro dopo il bronzo nel sincro: “Mi veniva da piangere” (Di mercoledì 29 giugno 2022) A Budapest Matteo Santoro è da poco diventato il più giovane tuffatore italiano ad aver vinto una medaglia ai Mondiali, e ai microfoni di RaiSport non riesce a trattenere l’emozione: “Sul podio mi veniva da piangere, allora guardavo Chiara, che per me è come una sorella, e mi veniva ancora di più da piangere”. Il giovane atleta romano, che con Chiara Pellacani ha conquistato il bronzo nel sincro misto tre metri, continua: “La medaglia me l’aspettavo percheè si sogna sempre, ma poi fino all’ultimo momento, finchè non l’ho avuta al collo, non ci credevo. Più contento di così non potrei essere, ma rimango con i piedi per terra: se iniziamo a volare, non va bene”. “Adesso mi riposo – conclude -, però poi riprenderò ad allenarmi perchè ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) AMatteoè da poco diventato il più giovane tuffatore italiano ad aver vinto una medaglia ai, e ai microfoni di RaiSport non riesce a trattenere l’emozione: “Sul podio mida, allora guardavo Chiara, che per me è come una sorella, e miancora di più da”. Il giovane atleta romano, che con Chiara Pellacani ha conquistato ilnelmisto tre metri, continua: “La medaglia me l’aspettavo percheè si sogna sempre, ma poi fino all’ultimo momento, finchè non l’ho avuta al collo, non ci credevo. Più contento di così non potrei essere, ma rimango con i piedi per terra: se iniziamo a volare, non va bene”. “Adesso mi riposo – conclude -, però poi riprenderò ad allenarmi perchè ...

