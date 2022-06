Trump sapeva che i suoi sostenitori erano armati e li incitò lo stesso a marciare verso Capitol Hill (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ex presidente americano Donald Trump sapeva che molti dei suoi sostenitori erano armati quando esortò la folla a marciare sul Campidoglio il 6 gennaio 2021. Dalla testimonianza resa oggi da Cassidy Hutchinson, ex collaboratrice dell’allora capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, emerge un coinvolgimento ben più diretto dell’ex presidente degli Stati Uniti nell’assalto di Capitol Hill. Convocata dalla Commissione d’inchiesta della Camera sul 6 gennaio, Hutchinson ha raccontato che Trump era “furioso” che molti dei suoi sostenitori non fossero stati fatti entrare al suo comizio all’Ellipse, vicino al luogo degli scontri, perché portavano armi con sé. “Ho sentito il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ex presidente americano Donaldche molti deiquando esortò la folla asul Campidoglio il 6 gennaio 2021. Dalla testimonianza resa oggi da Cassidy Hutchinson, ex collaboratrice dell’allora capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, emerge un coinvolgimento ben più diretto dell’ex presidente degli Stati Uniti nell’assalto di. Convocata dalla Commissione d’inchiesta della Camera sul 6 gennaio, Hutchinson ha raccontato cheera “furioso” che molti deinon fossero stati fatti entrare al suo comizio all’Ellipse, vicino al luogo degli scontri, perché portavano armi con sé. “Ho sentito il ...

Pubblicità

RaiNews : 'Non me ne frega un ca... se sono armati. Portate via i maledetti metal detector. Lasciate che la mia gente entri.… - petergomezblog : la testimonianza dell'ex assistente del capo dello staff della Casa Bianca, Cassidy Hutchinson: “Donald Trump volev… - fattoquotidiano : “Donald Trump voleva andare a Capitol Hill durante l’assalto. E sapeva che c’erano persone armate al suo comizio” - mrosamalisan : RT @AlienoGentile: Trump sapeva che i manifestanti erano armati. Voleva marciare con loro. E non ha fatto nulla per fermarli. Crimini cont… - dadida_1 : RT @captblicero: - Trump sapeva perfettamente che alcuni assalitori erano armati fino ai denti, e ha chiesto di rimuovere i metal detector… -