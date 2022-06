Trump ha favorito la rivolta il 6 gennaio Perché il suo Gabinetto non l' ha destituito?

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Di quello che è successo al Campidoglio il 62020, sappiamo tutto, o quasi: sappiamo della folla allucinata che sfonda le finestre, dei deputati che scappano nei bunker, dell’aula profanata. Ma quello che non abbiamo mai saputo, almeno fino a ieri, è cosa stesse succedendo di preciso, in quei minuti, all’interno della Casa Bianca: c’era consapevolezza? Sgomento? Soddisfazione? Entusiasmo? Paura? Cosa passava per la testa di Donalda pochi minuti dal comizio nel quale aveva detto ai suoi di marciare sul Congresso? Cosa è successo, insomma, il 6alla Casa Bianca? Ecco. Questa domanda, ieri, per la prima volta, ha avuto risposta: alla Casa Bianca, lontana solo pochi passi e un’alta inferriata, dal luogo dove marciavano gli aspiranti golpistiiani stava succedendo di tutto; stava ...

drndbl : @mentecritica interraziali potrebbe venir meno (Thomas è un nero sposato con una cospiratrice bianca). Infine mi pr… - drndbl : @vanabeau attualmente dominante nel GOP. Incidentalmente, però favorisce anche il tizio che ha favorito l’ascesa di… - LivianoMalaguti : Favorito, purtroppo, dall’’ostinazione della giudice ultranovantenne che rifiutò l’invito di Obama a dimettersi per… - Comemigirano : La corsa di @Desantis è iniziata... in Florida è già favorito su Trump! (Gli sta tirando la volata?) @EffeBoccia… - Doxaliber : @gabri1967 @massimo_san @SimoneBonzanini Nel 2010 il Presidente americano era comunque Barak Obama. Quindi la patat… -

C'è da sperare però che il ribilanciamento di potere non rafforzi: non sarebbe un bel segnale ... prevarrà, perché se non si raggiungesse alcun tipo di accordo verrebbesolamente chi ha ...I sondaggi lo danno ancora. I sondaggi, soprattutto in questa fase, sono alquanto "... Per Netanyahu la sconfitta diè stato un colpo durissimo da assorbire, visti i legami tra i due. ...NUEVA YORK (AP) — Las acciones de Digital World Acquisition Corp. cayeron 10% en el mercado bursátil el lunes en la mañana, luego que la compañía anunció que las investigaciones de las autoridades pod ...Donald Trump fece realmente indagare l'Italia in occasione del famoso ItalyGate, la teoria complottistica contro la nostra nazione ...