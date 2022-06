Truffa anziana pensionata nel Foggiano: arrestata 39enne (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco in Lamis (Fg) – Con l’accusa di Truffa ai danni di un’anziana, i carabinieri di San Marco in Lamis (Foggia) hanno arrestato (ai domiciliari) su ordinanza del Gip di Foggia, una 39enne napoletana con precedenti penali. Alla sua identificazione si è giunti grazie alla denuncia sporta dalla vittima un’anziana di 72 anni. Nello specifico la pensionata nel mese di maggio ha raccontato ai militari di aver ricevuto una telefonata da un uomo il quale le comunicava che la figlia aveva contratto un debito di 4500 euro e che se non lo avesse immediatamente saldato la stessa società avrebbe provveduto a denunciare la parente. Pochi minuti più tardi alla porta della vittima si è presentata una donna che dopo aver conquistato la sua fiducia, si è fatta consegnare da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco in Lamis (Fg) – Con l’accusa diai danni di un’, i carabinieri di San Marco in Lamis (Foggia) hanno arrestato (ai domiciliari) su ordinanza del Gip di Foggia, unanapoletana con precedenti penali. Alla sua identificazione si è giunti grazie alla denuncia sporta dalla vittima un’di 72 anni. Nello specifico lanel mese di maggio ha raccontato ai militari di aver ricevuto una telefonata da un uomo il quale le comunicava che la figlia aveva contratto un debito di 4500 euro e che se non lo avesse immediatamente saldato la stessa società avrebbe provveduto a denunciare la parente. Pochi minuti più tardi alla porta della vittima si è presentata una donna che dopo aver conquistato la sua fiducia, si è fatta consegnare da ...

Pubblicità

LaGazzettaWeb : Foggia, truffa un'anziana prendendole soldi e gioielli ma viene arrestata - immediatonet : ?? “Tua figlia ha un grosso debito”. Donna di Napoli truffa anziana sul #Gargano, rubati oro e denaro. Arrestata - oggiconversano : Un falso maresciallo dei Carabinieri truffa un'anziana e le sfila 400 euro - - salernotoday : 'Paga o tuo nipote finisce in carcere', anziana sventa truffa ai suoi danni - puntomagazine : Tenta di truffare un’anziana. A finire in manette per tentata truffa e resistenza a pubblico ufficiale un 23enne… -