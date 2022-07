Tremendo schianto a Marotta | il camioncino dei rifiuti spezza a metà la moto | grave il centauro 20enne

(Di mercoledì 29 giugno 2022)- Drammatico scontro fra unacicletta e un mezzo della nettezza urbana, stamanattina, in via Cristoforo Colombo adi Mondolfo . L'urto è stato molto violento tanto che lasi è ...

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTEa Marotta: il camioncino dei rifiuti spezza a...1' di lettura 29/06/2022 - Scontro violento tra un camioncino dei rifiuti e una moto. L'incidente è accaduto alle 8 di mercoledì, in via Cristoforo Colombo a Marotta di Mondolfo. L'impatto è stato ... Tremendo schianto nella notte contro un palo della luce: grave 57enne di Tavernerio Youtuber americano si schianta con la Tesla Model S Plaid a 273 km/h, a causa di un guasto ai freni recentemente modificati.Impatto molto violento attorno alle 2. Condizioni critiche per l'uomo, ora in prognosi riservata al Sant'Anna.