Travis Barker ricoverato d’urgenza in ospedale

(Adnkronos) – Paura per Travis Barker che è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. Il batterista dei Blink-182, sposato da poco con Kourtney Kardashian a Portofino, è nella struttura sanitaria del Cedars-Sinai di Los Angeles. Non sono state diffuse altre notizie sul motivo del ricovero o sulle sue condizioni di salute, ma il post della figlia del 46enne non è per nulla rassicurante. "Per favore mandateci le vostre preghiere" ha scritto Alabama Luella Barker su Instagram. "Dio mi salvi" aveva scritto ieri il batterista su Twitter che nell'ultimo periodo ha avuto diversi problemi di salute, oltre a sopravvivere nel 2008 a un incidente aereo in cui sono morte 7 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

