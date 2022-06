Travis Barker ricoverato d’urgenza in ospedale | «Pregate per lui»

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il batterista dei blink-182, recentemente convolato a nozze con Kourtney Kardashian, è statoin. Secondo il sito TMZ, infatti, il musicista sarebbe stato avvistato su una barella nei pressi di uncaliforniano., non ancora chiari i motivi del ricoveroe Kourtney Kardashian © bunte.deAl fianco del musicista all’Cedars-Sinai Medical Center c’è ovviamente la neo-moglie Kourtney. Le cause del ricovero di, tuttavia, non sono state rese note. TMZ riporta che il musicista abbia accusato un malessere che pare non essere di poco conto. La coppia infatti si sarebbe recata nelle prime ore ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Travis Barker ricoverato d’urgenza in ospedale: l`annuncio della figlia #TravisBarker #29giugno - infoitcultura : Travis Barker dei Blink-182 ricoverato d’urgenza: messaggio allarmante della figlia - infoitcultura : Travis Barker ricoverato d’urgenza a Los Angeles: la moglie Kourtney Kardashian è al suo fianco. E la f - 24Trends_Italia : 1. Ronaldo Roma - 50mille+ 2. Superbonus 110% - 20mille+ 3. Orietta Berti - 20mille+ 4. Cesare Cremonini - 10mille+… - EnricoPascucci : RT @RadioFrecciaOf: Il batterista dei blink ricoverato in ospedale La figlia: ' Abbiamo bisogno delle vostre preghiere' #radiofreccianotiz… -

Alabama Luella, seconda figlia del batterista dei Blink - 182 Alabama Luellaè la figlia di. Il batterista dei Blink - 182 si è sposato una prima volta con Melissa Kennedy nel 2001, ma il matrimonio è durato meno di un anno. Nel 2004 si è poi risposato con l'attrice televisiva ...Sembra passato un secolo dalle foto sull'altare a Portofino con Kourtney Kardashian postate su Instagram con immancabile caption "Happily ever after" . Oggi, un mese dopo quelle foto,è ricoverato in serie condizioni a Beverly Hills . Il batterista dei Blink 182in ospedale: cosa sappiamo Secondo quanto riportato dal sito TMZ, il batterista...Il musicista dei Blink-182 sarebbe stato trasferito a Beverly Hills per cure specifiche. La figlia ha pubblicato parole che suonano come un appello alla preghiera.LOS ANGELES - Non si sa molto sul ricovero d'urgenza del batterista dei Blink-182, che da ieri si trova in ospedale. E le parole del marito di Kourtney Kardashian non lasciano presagire nulla di buono ...