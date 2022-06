Transizione ecologica - Stop confermato per benzina e diesel, ma nel futuro non c'è solo l'elettrico (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'addio ai motori a combustione interna nel 2035 è da considerarsi già oggi quasi certo, anche se non mancano margini per un ripensamento: al termine di una lunga maratona negoziale, i ministri dell'Ambiente dei 27 Paesi membri dell'Unione europea hanno adottato una posizione comune in vista dell'avvio delle trattative con l'Europarlamento e la Commissione sul pacchetto Fit for 55', approvando l'addio ai propulsori tradizionali ma, al contempo, aprendo un piccolo spiraglio per i biocarburanti e le tecnologie "intermedie" come l'ibrido plug-in e le sue future evoluzioni. Sì ai biocarburanti. In particolare, il Consiglio Ambiente, una delle quattro componenti del Consiglio Ue, ha raggiunto un accordo sul pacchetto di proposte legislative presentate dalla Commissione e approvate dal Parlamento europeo con i relativi emendamenti. Tra queste, come è noto da tempo, c'è l'obiettivo di portare ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'addio ai motori a combustione interna nel 2035 è da considerarsi già oggi quasi certo, anche se non mancano margini per un ripensamento: al termine di una lunga maratona negoziale, i ministri dell'Ambiente dei 27 Paesi membri dell'Unione europea hanno adottato una posizione comune in vista dell'avvio delle trattative con l'Europarlamento e la Commissione sul pacchetto Fit for 55', approvando l'addio ai propulsori tradizionali ma, al contempo, aprendo un piccolo spiraglio per i biocarburanti e le tecnologie "intermedie" come l'ibrido plug-in e le sue future evoluzioni. Sì ai biocarburanti. In particolare, il Consiglio Ambiente, una delle quattro componenti del Consiglio Ue, ha raggiunto un accordo sul pacchetto di proposte legislative presentate dalla Commissione e approvate dal Parlamento europeo con i relativi emendamenti. Tra queste, come è noto da tempo, c'è l'obiettivo di portare ...

