Transizione ecologica, l’Europa conferma lo stop a benzina e diesel nel 2035. Ma apre alla neutralità tecnologica (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’attesa è terminata. Dalle ore 2,50 di questa notte, con la pubblicazione di un comunicato stampa che racconta l’esito del Consiglio dei ministri dell’Ambiente dei Paesi Ue e la portata dell’accordo raggiunto sul piano “Fit for 55” per il clima, cioè il corpo di iniziative che puntano a ridurre entro il 2030 le emissioni del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo finale della neutralità carbonica entro il 2050. Sotto i riflettori naturalmente il tema della mobilità e dunque la conferma del blocco alla vendita di nuove vetture a benzina e diesel entro il 2035, con il passaggio che comporta la riduzione delle emissioni di CO2 del 55% per le auto e del 50% per i veicoli commerciali medi e leggeri entro il 2030. La linea del Consiglio è stata quella di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’attesa è terminata. Dalle ore 2,50 di questa notte, con la pubblicazione di un comunicato stampa che racconta l’esito del Consiglio dei ministri dell’Ambiente dei Paesi Ue e la portata dell’accordo raggiunto sul piano “Fit for 55” per il clima, cioè il corpo di iniziative che puntano a ridurre entro il 2030 le emissioni del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo finale dellacarbonica entro il 2050. Sotto i riflettori naturalmente il tema della mobilità e dunque ladel bloccovendita di nuove vetture aentro il, con il passaggio che comporta la riduzione delle emissioni di CO2 del 55% per le auto e del 50% per i veicoli commerciali medi e leggeri entro il 2030. La linea del Consiglio è stata quella di ...

