Tra Kiev e Mosca il più grande scambio di prigionieri dall’inizio della guerra: liberati 144 soldati della Azovstal e del battaglione Azov (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’intelligence ucraina ha fatto sapere della liberazione di 144 soldati, di cui 95 difensori dello stabilimento Azvostal. Secondo le fonti di Kiev si tratta del maggiore scambio di prigionieri finora fatto con Mosca. «Nel gruppo della resistenza dell’acciaieria Azvostal, 43 facevano parte del battaglione Azov», ha spiegato il ministero della Difesa di Kiev. «Dei soldati liberati, 23 sono ufficiali e 69 sono sergenti e sottoufficiali. Il più giovane ha 19 anni mentre il più anziano 65», ha continuato il ministero, «la maggior parte ha ferite anche gravi e tutti hanno bisogno di cure mediche o psicologiche». L’8 giugno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’intelligence ucraina ha fatto sapereliberazione di 144, di cui 95 difensori dello stabilimento Azvostal. Secondo le fonti disi tratta del maggioredifinora fatto con. «Nel grupporesistenza dell’acciaieria Azvostal, 43 facevano parte del», ha spiegato il ministeroDifesa di. «Dei, 23 sono ufficiali e 69 sono sergenti e sottoufficiali. Il più giovane ha 19 anni mentre il più anziano 65», ha continuato il ministero, «la maggior parte ha ferite anche gravi e tutti hanno bisogno di cure mediche o psicologiche». L’8 giugno ...

Pubblicità

f64klicso : @GiuseppeConteIT Draghi è al vertice NATO, al G7, a Kiev, a Palazzo Chigi, a Bruxelles e , tra un po’, al G20. Lui. - SSCN_1926_ : @napolitown Non solo,ci hanno negato anche una finale di Coppa Italia derubandoci in semifinale(sempre loro),e una… - Marco_Di_Liddo : Nel frattempo, Ankara continua a mediare tra Kiev e Mosca, si propone di risolvere la questione del blocco dei port… - stenoxxx : RT @nelloscavo: Le domande della mamma, di tutte le mamme, all’altro capo del telefono: «Sei ferito? Ti trattano bene? Quando torni a casa?… - akhetaton11 : RT @formichenews: Tra G7 e summit Nato. Perché oltre alle sanzioni, Kiev ha bisogno di armi. Per @GresselGustav (@ECFRWiderEurope) c’è b… -