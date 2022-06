Tour de France | Pogacar favorito per la vittoria finale davanti a Vingegaard

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Tutto pronto per l’inizio della 109esima edizione delde, al via venerdì in Danimarca con la crono di 13 chilometri di Copenaghen. Secondo Snai, Tadejè il grandeper laa 1.65, mentre il secondo classificato del 2021, il danese Jonas, è al secondo posto a 4.50al compagno di squadra nel team Jumbo-Visma, Primoz Roglic, a 5.50. Tra gli italiani, Damiano Caruso è il primo a 33, mentre Filippo Ganna è a 500.guida anche le quote per ladella classifica degli scalatori (3,50), con Pinot a 4,50 e quelle per la classifica di miglior giovane. Per la classifica a punti, infine, ilè il belga Van Aert, a 1,60. Per ...