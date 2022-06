Tour de France 2022: Matteo Trentin positivo al Covid-19, al suo posto per la UAE Emirates (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Tour de France 2022 di Matteo Trentin termina ancor prima di iniziare. A tre giorni dal via della Grande Boucle, che scatterà in Danimarca da Copenaghen, il corridore azzurro è costretto a dare forfait. È di pochi minuti fa la notizia che il 32enne Trentino è risultato positivo ad un tampone per il Covid-19, salutando così le possibilità di partecipare alla corsa a tappe transalpina. Tour de France 2022, i favoriti: duello Pogacar-Roglic, occhio a Vingegaard Già vincitore di tre frazioni in Francia, Trentin sarebbe stato oltre che cacciatore di tappe, una spalla fondamentale per la UAE Emirates e soprattutto per Tadej Pogacar, in vista del percorso molto insidioso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ildeditermina ancor prima di iniziare. A tre giorni dal via della Grande Boucle, che scatterà in Danimarca da Copenaghen, il corridore azzurro è costretto a dare forfait. È di pochi minuti fa la notizia che il 32enneo è risultatoad un tampone per il-19, salutando così le possibilità di partecipare alla corsa a tappe transalpina.de, i favoriti: duello Pogacar-Roglic, occhio a Vingegaard Già vincitore di tre frazioni in Francia,sarebbe stato oltre che cacciatore di tappe, una spalla fondamentale per la UAEe soprattutto per Tadej Pogacar, in vista del percorso molto insidioso ...

