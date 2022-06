Torre del Greco, pizzeria paga giovane 20 euro per 7 ore di lavoro: “Ha le mani piagate” (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ apparso sul profilo di Francesco Emilio Borrelli un’altra video-denuncia apparsa su Tik Tok che testimonia le condizioni precarie di lavoro, ai limiti dello sfruttamento, che vengano pratica a Napoli e in provincia. Dopo il caso di Francesco Sebastiani, questa volta protagonista della vicenda è un giovane poco più che maggiorenne pagato appena 20 euro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ apparso sul profilo di Francesco Emilio Borrelli un’altra video-denuncia apparsa su Tik Tok che testimonia le condizioni precarie di, ai limiti dello sfruttamento, che vengano pratica a Napoli e in provincia. Dopo il caso di Francesco Sebastiani, questa volta protagonista della vicenda è unpoco più che maggiorenneto appena 20L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

gazzetti_betti : RT @ModenaDintorni: Anche il sole si è fermato ad ammirare la bella torre #Ghirlandina ?? E voi, avete mai visto la nostra torre sotto la l… - Perplessa1 : @brusco_sandro se il comandante del tuo aereo decide di decollare nonostante il divieto della torre di controllo....e tu sei a bordo... - RedazioneTvcity : Torre del Greco: via Fosso Bianco strada dimenticata, la denuncia - - VesuvioLive : Grande serata made in Torre del Greco: presentato il catalogo museale di Antonino De Simone - AgoraBlog2 : POLITICA???? Ieri a Brindisi la firma in prefettura per il finanziamento del lotto B di Torre Canne #fasano -