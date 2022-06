Torino-Spezia, scambio di centrocampisti vicino (Di mercoledì 29 giugno 2022) Giulio Maggiore è sempre più vicino al Torino: come riporta Tuttosport, accordo definitivo vicino con lo Spezia, al quale potrebbe... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Giulio Maggiore è sempre piùal: come riporta Tuttosport, accordo definitivocon lo, al quale potrebbe...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Calendario #Juventus #SerieA GIRONE D'ANDATA ?? Sassuolo ? Sampdoria ?? Roma ?? Spezia ? Fiorentina ?? Salernitana ? Mo… - GiovaAlbanese : Calendario #Juventus #SerieA GIRONE DI RITORNO ?? Monza ? Salernitana ?? Fiorentina ? Spezia ?? Torino ? Roma ?? Sampdo… - larocri76 : RT @notiziasportiva: #Calciomercato Torino, svolta in mediana: incontro per chiudere - SimoAvetta : Ma incontro spezia Torino si sa qualcosa? @TorinoFC_1906 @CorriereGranata o è una cavolata? - notiziasportiva : #Calciomercato Torino, svolta in mediana: incontro per chiudere -