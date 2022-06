Torino: le cifre e i dettagli dell'acquisto di Pellegri (Di mercoledì 29 giugno 2022) Pietro Pellegri è ora ufficialmente un calciatore del Torino. La società granata lo ha acquistato dal Monaco per 5 milioni di... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Pietroè ora ufficialmente un calciatore del. La società granata lo ha acquistato dal Monaco per 5 milioni di...

Pubblicità

universo_calcio : L’#Inter ???? ha già l’accordo con #Bremer ???? in caso di partenza di #Skriniar ????, per raggiungere le cifre richiest… - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #Petagna, nel mirino di tre club di #SerieA: la richiesta del #Napoli. Le cifre - cn1926it : #Petagna, nel mirino di tre club di #SerieA: la richiesta del #Napoli. Le cifre - Torrenapoli1 : UFFICIALI (con cifre) #Botman al Newcastle per 37M #Minamino al Monaco per 15M #Pellegri al Torino per 5M #Bohinen… - Toro_News : ?? | CALCIOMERCATO Il #Torino ha bisogno di rinforzi in un reparto sguarnito, il #Cagliari deve vendere in fretta:… -