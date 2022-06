Tiro a volo, Martina Bartolomei regina dello skeet ai Giochi del Mediterraneo! Anche Diana Bacosi a medaglia! (Di mercoledì 29 giugno 2022) Prima gara e primo oro per l’Italia del Tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo 2022 in corso di svolgimento a Orano (Algeria). Il merito è di Martina Bartolomei che si è presa il gradino più alto del podio nel concorso di skeet femminile al termine di una giornata che l’ha vista abile nel saper superare tutti i turni eliminatori e dimostrarsi poi la più precisa in un Medal Match davvero difficile. L’aretina ha sbriciolato 34 dei 40 piattelli a disposizione nella finalissima superando di misura la greca Emmanouela Katzouraki, seconda a quota 33/40, in un podio completato ancora una volta dai colori azzurri grazie al guizzo di Diana Bacosi che, da portabandiera, non ha tradito le aspettative mettendosi al collo un bellissimo bronzo (25/30). In quarta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Prima gara e primo oro per l’Italia delaidel Mediterraneo 2022 in corso di svolgimento a Orano (Algeria). Il merito è diche si è presa il gradino più alto del podio nel concorso difemminile al termine di una giornata che l’ha vista abile nel saper superare tutti i turni eliminatori e dimostrarsi poi la più precisa in un Medal Match davvero difficile. L’aretina ha sbriciolato 34 dei 40 piattelli a disposizione nella finalissima superando di misura la greca Emmanouela Katzouraki, seconda a quota 33/40, in un podio completato ancora una volta dai colori azzurri grazie al guizzo diche, da portabandiera, non ha tradito le aspettative mettendosi al collo un bellissimo bronzo (25/30). In quarta ...

