Tina Cipollari | la frecciatina bella pungente

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Le due dame del parterre femminile colpite e affondate da: vediamo insieme cos’è successo sui social. La storica opinionista di Uomini e Donne viene spesso associata alla figura di una donna volgare e aggressiva, tuttavia bisogna riconoscerle un pregio importante: la sincerità.non ha mai nascosto la sua antipatia per due dame del parterre femminile. Stiamo parlando ovviamente di Gemma Galgani e Ida Platano, entrambe ospiti di Maria De Filippi da diverso tempo. Inoltre, il percorso sentimentale della dama bresciana assomiglia sempre di più a quello della collega. Ida – follemente ed eternamente innamorata di Riccardo, un uomo che spesso è scappato di fronte al carattere possessivo e pesante della dama. Vi ricorda qualcosa?...

Reunion fuori dagli da Uomini e Donne per Ida Platano e Gemma Galgani che hanno ricevuto un duro commento da parte di Tina Cipollari. Gemma Galgani e Ida Platano stanno trascorrendo alcuni giorni insieme al di fuori degli studi di Uomini e Donne: la loro reunion non è sfuggita a ...