Thiago Silva: “Neymar? Se lascia Parigi spero possa venire al Chelsea” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Thiago Silva, difensore del Chelsea, ha rilasciato un’intervista a TNT Sports Brasil. L’ex bandiera del Milan ha commentato le voci di mercato relative a Neymar: “Se dovesse lasciare Parigi spero che venga qui al Chelsea. Non c’è bisogno di parlare delle sue qualità, inoltre è un grande amico, non so nulla, ma spero possa arrivare”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022), difensore del, ha rito un’intervista a TNT Sports Brasil. L’ex bandiera del Milan ha commentato le voci di mercato relative a: “Se dovessereche venga qui al. Non c’è bisogno di parlare delle sue qualità, inoltre è un grande amico, non so nulla, maarrivare”. SportFace.

