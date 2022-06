The Blues Brothers, 42 anni dopo. Il regista John Landis: “Sul set avevamo soltanto venti paia di Rayban Wayfarer. Belushi li perdeva ovunque quando abbordava le ragazze” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Avrei voluto rigirare alcune scene musicali di massa con veri ballerini, ma poi capii che il fascino dei Blues Brothers veniva proprio dal fatto che a ballare fosse la gente comune”. John Landis, Jake, Elwood, i nazisti dell’Illinois, Think di Aretha Franklin e la statua di Picasso: one more time. A questo giro tocca al Cinema Ritrovato di Bologna che il 3 luglio nella “sala grande” di Piazza Maggiore propone una extended version, restaurata in 4k del 2020 da Universal, di The Blues Brothers da 148 minuti davanti a un pubblico numeroso davvero da Palace Hotel. Intanto di passaggio in città per una settimana di masterclass a profusione, assieme alla compagna di una vita, e costumista di Hollywood, Deborah Nadoolman, Landis regala qualche considerazione su una carriera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Avrei voluto rigirare alcune scene musicali di massa con veri ballerini, ma poi capii che il fascino deiveniva proprio dal fatto che a ballare fosse la gente comune”., Jake, Elwood, i nazisti dell’Illinois, Think di Aretha Franklin e la statua di Picasso: one more time. A questo giro tocca al Cinema Ritrovato di Bologna che il 3 luglio nella “sala grande” di Piazza Maggiore propone una extended version, restaurata in 4k del 2020 da Universal, di Theda 148 minuti davanti a un pubblico numeroso davvero da Palace Hotel. Intanto di passaggio in città per una settimana di masterclass a profusione, assieme alla compagna di una vita, e costumista di Hollywood, Deborah Nadoolman,regala qualche considerazione su una carriera ...

