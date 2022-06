Testo di Compliquè di Rhove con Ghali e Shiva | il nuovo singolo presentato al Love Mi

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Chi ha potuto assistere alMi, il concerto-evento benefico tenutosi ieri – martedì 28 giugno – a Milano, ha avuto la fortuna di ascoltare per la prima voltadicon, un inedito portato sul palco come anteprima assoluta. Dalla mezzanotte ilè a disposizione su tutte le piattaforme di streaming.è da oggi ufficialmente nella tracklist di Provinciale, il primo EP diche già vanta la presenza di ospiti eccellenti come Sasso in Couple e Timal in Tuta Lacoste. Ildiè stato scritto dai 3 interpreti e prodotto da Madfingerz e Adam11, mentre in termini di composizione troviamo le firme di Emilio Barberini, Davide Maddalena, Umberto Odoguardi ...