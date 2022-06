Tesla | Musk richiama i dipendenti in ufficio ma è costretto a rispedirli a casa | nella sede di Fremont California mancano le scrivanie

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Inviata un mese fa ai dirigenti della suaautomobilistica, l’email scritta dall’amministratore delegato di, Elon, non concedeva molte alternative ai: chi non fosse stato disposto a trascorrere inalmeno 40 ore a settimana avrebbe potuto lasciare l’azienda. Un avvertimento che ha spinto migliaia di lavoratori a tornare alle rispettive postazioni. Un ritorno in massa a cui il quartier generale di) non ha saputo rispondere in modo adeguato. Dopo aver trovato il parcheggio aziendale completamente esaurito, molti non sono nemmeno riusciti a trovare una scrivania libera. Tanto che alcuni manager sono stati costretti a rispedire i propri team a. L’episodio è stato raccontato da The Information, un ...

