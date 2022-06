Terza guerra mondiale | Medvedev | «Inevitabile se la Nato toccherà la Crimea | sarebbe un disastro totale»

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Medvedev: 'Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro la… - Adnkronos : #Medvedev: Se la #Nato dovesse mettere piede in Crimea si andrebbe verso 'la terza guerra mondiale'. - MediasetTgcom24 : Ucraina, Medvedev: 'Terza guerra mondiale se la Nato invade la Crimea' #ucraina #russia #crimea - Simo07827689 : RT @ultimenotizie: Se la #Nato dovesse mettere piede in #Crimea si andrebbe verso 'la terza guerra mondiale'. E' lo scenario che Dmitri #Me… - MKISKOV : RT @mariosalis: Medvedev: “Se la Nato invade la Crimea sarà terza guerra mondiale”! ricorderei a questo deficente che la Crimea appartiene… -

Intanto, la Russia ha già minacciato lamondiale dalle parole di Medvedev in caso di intervento della Nato in Crimea. Sostanzialmente, l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato ......mondiale. Gli esploratori trovarono la USS Samuel B. Roberts , soprannominata " Sammy B ", a 22.916 piedi (6.985 metri) sotto la superficie del Mar delle Filippine vicino a Samar, la...Origi sarà solo il terzo giocatore belga a farlo nell’era moderna dopo Eric Gerets (una stagione per lui nell 1983/1984) e Alexis Saelemaekers (in rosa da gennaio 2020). Ci furono poi altri giocatori ...La Turchia ha appoggiato l'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. Quali conseguenze nella guerra in Ucraina