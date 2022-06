Terrorismo, riconosciuti colpevoli 19 dei 20 imputati delle stragi di Parigi del novembre 2015 in cui morirono 137 persone (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ cominciata con forte ritardo sull’orario previsto la lettura della sentenza al processo per le stragi jihadiste di Parigi del 13 novembre 2015 in cui furono uccise 137 persone inclusi 7 attentatori. Il presidente del tribunale ha finora affermato che 19 su 20 imputati (soltanto 14 presenti fra cui Salah Abdeslam, unico superstite dei commando kamikaze) sono stati riconosciuti colpevoli di tutti i capi d’imputazione tra cui quello di omicidi volontari. La pronuncia arriva dopo 10 mesi di dibattimenti. Salah Abdeslam, è stato riconosciuto colpevole di partecipazione ad un’organizzazione terroristica e degli omicidi compiuti nell’ambito di questa associazione. Gli attentati del 2015 interessarono più punti della capitale francese. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ cominciata con forte ritardo sull’orario previsto la lettura della sentenza al processo per lejihadiste didel 13in cui furono uccise 137inclusi 7 attentatori. Il presidente del tribunale ha finora affermato che 19 su 20(soltanto 14 presenti fra cui Salah Abdeslam, unico superstite dei commando kamikaze) sono statidi tutti i capi d’imputazione tra cui quello di omicidi volontari. La pronuncia arriva dopo 10 mesi di dibattimenti. Salah Abdeslam, è stato riconosciuto colpevole di partecipazione ad un’organizzazione terroristica e degli omicidi compiuti nell’ambito di questa associazione. Gli attentati delinteressarono più punti della capitale francese. ...

