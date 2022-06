Terrorismo: la Francia nega l’estradizione in Italia di 10 ex Brigate Rosse (Di mercoledì 29 giugno 2022) Parigi – La Francia nega l’estradizione dei dieci ex Br arrestati nell’ambito dell’operazione Ombre Rosse dell’aprile 2021. In particolare, la Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello ha emesso parere sfavorevole alla procedura di estradizione richiamandosi agli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Soddisfatta l’avvocata di 7 dei 10 ex terroristi. “Resto modesta. E’ il trionfo del diritto sulla ragione di Stato. La giustizia oggi ha sbarrato la strada a ragioni diverse. E’ la fine di un incubo da tutti i punti di vista, dal punto di vista umano, giuridico e politico”, afferma all’Adnkronos Irène Terrel commentando la decisione della Corte di Appello di Parigi. “Con questa decisione la Corte ha messo un punto finale a una certa idea di giustizia. Dall’inizio prevaleva la ragione di Stato ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 giugno 2022) Parigi – Ladei dieci ex Br arrestati nell’ambito dell’operazione Ombredell’aprile 2021. In particolare, la Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello ha emesso parere sfavorevole alla procedura di estradizione richiamandosi agli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Soddisfatta l’avvocata di 7 dei 10 ex terroristi. “Resto modesta. E’ il trionfo del diritto sulla ragione di Stato. La giustizia oggi ha sbarrato la strada a ragioni diverse. E’ la fine di un incubo da tutti i punti di vista, dal punto di vista umano, giuridico e politico”, afferma all’Adnkronos Irène Terrel commentando la decisione della Corte di Appello di Parigi. “Con questa decisione la Corte ha messo un punto finale a una certa idea di giustizia. Dall’inizio prevaleva la ragione di Stato ...

DSantanche : Oggi la #Francia ha scritto una pagina vergognosa di storia proteggendo dei terroristi che hanno ucciso in Italia.… - Corriere : La Francia nega l’estradizione di 10 ex terroristi in Italia: tra loro anche Giorgio Pietrostefani - Adnkronos : Terrorismo, Francia nega estradizione di 10 ex Br. - FDI_Parlamento : RT @FrancescoLollo1: Sono questi gli effetti “positivi” del Trattato del Quirinale? Anche sui rapporti con la Francia avevamo ragione. Da s… - bitfulmind : RT @FrancescoLollo1: Sono questi gli effetti “positivi” del Trattato del Quirinale? Anche sui rapporti con la Francia avevamo ragione. Da s… -