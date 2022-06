Terrorismo: fratello Campagna, 'Bergamin? In debito per sempre, Andrea da 40 anni nella tomba' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Milano, 29 giu.(Adnkronos) - "Siamo in un Paese dove c'è uno Stato di diritto; qui gli è stata data quella pena, finché non la scontano, resteranno sempre in debito con l'Italia e soprattutto con gli italiani". Così Maurizio Campagna, fratello di Andrea, agente di pubblica sicurezza in servizio alla Digos di Milano, ucciso il 19 aprile 1979 in un attentato in seguito rivendicato dal gruppo dei Proletari armati per il comunismo, interpellato al telefono dall'Adnkronos dopo la notizia che la Corte d'appello di Parigi ha negato le richieste di estradizione per i dieci ex terroristi di estrema sinistra italiani rifugiati in Francia, tra i quali Luigi Bergamin, condannato per concorso morale anche nell'omicidio Campagna (pena prescritta nel 2008). "La 'dottrina Mitterrand' ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Milano, 29 giu.(Adnkronos) - "Siamo in un Paese dove c'è uno Stato di diritto; qui gli è stata data quella pena, finché non la scontano, resterannoincon l'Italia e soprattutto con gli italiani". Così Mauriziodi, agente di pubblica sicurezza in servizio alla Digos di Milano, ucciso il 19 aprile 1979 in un attentato in seguito rivendicato dal gruppo dei Proletari armati per il comunismo, interpellato al telefono dall'Adnkronos dopo la notizia che la Corte d'appello di Parigi ha negato le richieste di estradizione per i dieci ex terroristi di estrema sinistra italiani rifugiati in Francia, tra i quali Luigi, condannato per concorso morale anche nell'omicidio(pena prescritta nel 2008). "La 'dottrina Mitterrand' ...

