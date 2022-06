Terrorismo, Francia nega estradizione di 10 ex Br (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – La Francia nega l’estradizione dei dieci ex Br arrestati nell’ambito dell’operazione Ombre rosse dell’aprile 2021. In particolare, la Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello ha emesso parere sfavorevole alla procedura di estradizione richiamandosi agli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Immediate le reazioni dall’Italia. “negare l’estradizione da parte della Francia ad un gruppo di terroristi rossi è un atto gravissimo che non ha nulla a che vedere con il garantismo e la libertà di espressione sempre difesi da Parigi. Qui si tratta di partecipazione attiva ad un progetto criminale ed eversivo”, scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. “Altro che ‘solidarietà europea’, proteggere ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Lal’dei dieci ex Br arrestati nell’ambito dell’operazione Ombre rosse dell’aprile 2021. In particolare, la Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello ha emesso parere sfavorevole alla procedura dirichiamandosi agli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Immediate le reazioni dall’Italia. “re l’da parte dellaad un gruppo di terroristi rossi è un atto gravissimo che non ha nulla a che vedere con il garantismo e la libertà di espressione sempre difesi da Parigi. Qui si tratta di partecipazione attiva ad un progetto criminale ed eversivo”, scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. “Altro che ‘solidarietà europea’, proteggere ...

Pubblicità

Corriere : La Francia nega l’estradizione di 10 ex terroristi in Italia: tra loro anche Giorgio Pietrostefani - franconemarisa : La Francia nega l’estradizione di 10 ex terroristi in Italia: tra loro anche Giorgio Pietrostefani - LoredanaNavarra : RT @Fabio48916958: Nessuna estradizione per i terroristi italiani presenti in Francia. Oggi la Francia processa i terroristi islamici del b… - giornalemolise : Ex terroristi, la #Francia nega l'estradizione in Italia per i molisani Enzo #Calvitti e Maurizio Di Marzio -… - infoitinterno : Terrorismo, Francia nega estradizione di 10 ex Br -