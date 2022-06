Terrorismo | Bernini | ' no a ennesimo schiaffo giuridico e morale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - “La magistratura francese, riparandosi dietro l'usbergo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha negato l'estradizione degli ex Br italiani applicando in realtà la dottrina Mitterrand, improvvidamente ripescata dopo che il Governo francese aveva deciso di archiviarla per sanare una profonda ferita aperta da decenni nei rapporti tra i due Paesi. Riavere tutti i latitanti protagonisti degli anni di piombo è un irrinunciabile atto di giustizia, e non possiamo rassegnarci a questo. Non per spirito di vendetta, ma per rispetto delle vittime e delle loro famiglie”. Lo afferma Anna Maria, capogruppo di Forza Italia al Senato.