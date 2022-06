Pubblicità

PaoloAcciai : Disegno di legge delega Codice Ricostruzione ?@CislNazionale? - ElisaGrande2 : Terremoto Centro Italia: Codice Ricostruzioni, Legnini (Commissario) 'riforma di portata storica' | AgenSIR -

Agenzia ANSA

ha chiarito che queste risorse fanno parte di "un robusto pacchetto di incentivi che il governo e il parlamento hanno messo a disposizione per la rigenerazione e il rilancio di questi ...La grande novità è che questo progetto riguarda le aree interne, sotto il coordinamento di Giovanniche guida la ricostruzione delle aree colpite dalnel centro Italia del 2016, ma ... Terremoto, Legnini, pronti a varare 11 bandi per 700 milioni - Cronaca L’AQUILA – “La riunione di cabina di coordinamento che ho l’incarico di presiedere per legge varerà, entro domani, 11 bandi per circa 700 milioni di euro di risorse riservate ai 183 Comuni dei due cra ..."La riunione di cabina di coordinamento che ho l'incarico di presiedere per legge varerà, entro domani, 11 bandi per circa 700 milioni di euro di risorse riservate ai 183 Comuni dei due crateri relati ...