Tenta il primo periplo della Sardegna a nuoto in solitaria per amore della figlia

AGI Una vita in piscina, il pluricampione Corrado Sorrentino, 48 anni, ha una ragione speciale per cominciare, il prossimo 1 luglio, un'impresa mai tentata prima: il periplo della Sardegna a nuoto in senso antiorario, 700 chilometri in 58 giorni, con tappe di circa 12 chilometri. Col 'Giro di Sardegna' il nuotatore, che nel 2018 ha perso la figlia Amelia di 7 anni per una malattia rara, punta a raccogliere fondi e finanziare progetti pediatrici all'ospedale Microcitemico di Cagliari, e dotare il reparto di oncoematologia pediatrica di un monitoraggio multiparametrico. A ogni tappa, in accordo coi comuni costieri, saranno promosse iniziative per raccogliere donazioni a favore dell'organizzazione di volontariato 'Amelia Sorrentino Odv'.

