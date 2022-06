Tensioni nel governo, Draghi rientra in anticipo dal vertice Nato: non solo il fronte M5s, la Lega alza la voce e la destra si ricompatta contro lo ius scholae (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ha lasciato il vertice della Nato a Madrid, dove a rappresentare l’Italia sarà il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Il presidente del consiglio Mario Draghi, invece, è rientrato in anticipo in Italia. Un ritorno a Roma che fonti di governo motivano con la riunione del consiglio dei ministri di giovedì: sul tavolo c’è, tra le altre cose, della questione bollette. Ma il Cdm non è una novità dell’ultima ora, così come già previsto era che il vertice dell’Alleanza atlantica sarebbe continuato anche domani. E’ evidente dunque che la decisione di Draghi di fare ritorno nella Capitale è stata in un certo senso precipitata nelle ultime ore. Certo c’è il fronte aperto in seno ai 5 stelle, ma non solo: anche la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ha lasciato ildellaa Madrid, dove a rappresentare l’Italia sarà il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Il presidente del consiglio Mario, invece, èto inin Italia. Un ritorno a Roma che fonti dimotivano con la riunione del consiglio dei ministri di giovedì: sul tavolo c’è, tra le altre cose, della questione bollette. Ma il Cdm non è una novità dell’ultima ora, così come già previsto era che ildell’Alleanza atlantica sarebbe continuato anche domani. E’ evidente dunque che la decisione didi fare ritorno nella Capitale è stata in un certo senso precipitata nelle ultime ore. Certo c’è ilaperto in seno ai 5 stelle, ma non: anche la ...

Pubblicità

NicolaPorro : #Cina e #Russia decideranno di unirsi per sconfiggere il nemico comune occidentale? ?? - ArtemiosMi : Hai capito che a Draghi tocca tornare a casa in anticipo perchè i bambini non sanno gestirsi da soli. Che pena! Dr… - libellula58 : RT @ultimora_pol: #Italia Tensioni nel governo, Draghi costretto ad abbandonare il vertice NATO e a tornare in Italia. @ultimora_pol - paolobura1 : RT @ComitatoCentra1: Draghi già stasera a Roma, rientra in anticipo dal vertice Nato. Tensioni nel governo. Fantozzi decise di aiutare a s… - cangiova65 : RT @ultimora_pol: #Italia Tensioni nel governo, Draghi costretto ad abbandonare il vertice NATO e a tornare in Italia. @ultimora_pol -