Tennis | Wimbledon | Cocciaretto fuori al 2° turno

Eurosport_IT : SONEGOOOOOOOOOOO! ?????? L'azzurro vince la maratona contro Denis Kudla e conquista il 2° turno di Wimbledon! ????????… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI POSITIVO AL COVID Il tennista italiano annuncia il ritiro #SkySport… - Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - AntonioTisi : 21.05, #ZonaCesarini su @Radio1Rai e @Radio1Sport. #Calciomercato, Giulio Cardone. #Ciclismo. Una pagina dedicata a… - irejdoc1897 : RT @federtennis: 2° turno di #Wimbledon: niente da fare per Elisabetta #Cocciaretto, fermata da Begu 6-4 6-4. #stayFIT | #tennis https://t… -

È durata solo un'ora e 26 minuti la sfida sul Campo Centrale didel secondo turno del singolare femminile tra Caroline Garcia ed Emma Raducanu . La ...non riesce proprio a ritrovare il...Ecco chi l'ha detto La notizia di ieri della positività di Matteo Berrettini ha scosso non solo, ma soprattutto il mondo delitaliano che metteva enormi speranze di vittoria nelle ...Sue Barker admits 'I can't believe I'm saying this' as former champion switched off in favour of Cameron Norrie and the Six O'Clock News ...Tennis fans at Wimbledon have said they are “devastated” by Emma Raducanu’s loss on day three but are rooting for her to come back stronger.